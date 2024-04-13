THY, Türkiye'den Tahran ve İsfahan'a giden uçakları geri çağırdı

İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlattığını duyurmasının ardından, THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.

Öte yandan bölgede bulunan Ajet ve Pegasus'a ait uçaklar da Türkiye'ye çağırıldı.

Bu arada İran'da bulunan farklı ülkelere ait sivil uçaklar da Türkiye üzerinden bölgeyi terk etmeye başladı.

Son 1 saat içinde İran hava sahasını 100'ün üzerinde uçağın terk ettiği bildirildi. Uçakların bölgeyi terk etmesi ve Türkiye'ye geçiş yapması hava radarlarına böyle yansıdı...

Ayrıntılar geliyor...