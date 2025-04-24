SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: İstanbul güne depremle uyandı

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 04.20'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.16'da merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde yeni deprem

AFAD, sabah 07.19'da ise Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 16.9 km olarak açıkladı.

Pamukkale'de de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde de saat 03.30’da 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 03.30’da merkez üssü Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun 13.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Denizli il genelinde hissedildi. Deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.