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SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüste yangın

Son dkaika haberi... İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. D-100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüste yangın
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İstanbul'da bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu. Çevreyi yoğun bir duman kaplarken D-100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, metrobüsteki yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Yangının klima sistemindeki arızadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.

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