SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüste yangın

İstanbul'da bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu. Çevreyi yoğun bir duman kaplarken D-100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, metrobüsteki yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Yangının klima sistemindeki arızadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.