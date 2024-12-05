SON DAKİKA... İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi
Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi. 24 kişinin tedavisi sürerken soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklandı.
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İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.
Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.
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