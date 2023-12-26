Son dakika... Meclis'ten geçti: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe maratonu sona erdi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bir defaya mahsus ödenecek çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyesi için beklenen haber Meclis'ten geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Son dakika gelişmesine göre teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye hangi tarihte yatacak?

5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak. Torba yasanın 27-28 Aralık tarihlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacağı öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması sonrasında 4 miyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede ödeneceğini söyledi.

Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.