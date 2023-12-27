Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesinde SGK takvimi için tarih verildi

TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor. Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne ödenecek?

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye hangi tarihte yatırılacak?

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler hak sahiplerine ödenecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.