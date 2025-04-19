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SON DAKİKA... İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak

Son dakika haberi... Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA... İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" bilgisine yer verildi.

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