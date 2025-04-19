SON DAKİKA... İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir" bilgisine yer verildi.