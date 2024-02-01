Son dakika... MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı (Şubat ayı askerlik yerleri nasıl öğrenilir?)

MSB, Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının ilan edildiğini bildirdi.

Yapılan duyuruda "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Askerlik sevk tarihleri

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024

Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024

Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri bilgisini öğrenmek için e-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

"Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.