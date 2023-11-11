Son dakika... Özgür Özel açıkladı: CHP'de 'A takımı' belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sında yer alacak isimler belirlendi.

Özel, 24 üyeli MYK'yı açıkladı. CHP lideri, MYK üyelerinin yanı sıra hükümetteki bakanlıkların çalışmalarını, eksikliklerini izleyecek bir 'Gölge Kabine' de oluşturulduğunu belirtti.

Yeni MYK'da yer alan isimler ve görevler şu şekilde oldu:

* Genel Sekreter Selin Sayek Böke

* Parti Sözcüsü Deniz Yücel

* Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

* Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

* Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

* Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

* Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

* Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi



*Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm

* Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

* Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

* Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

* İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

* Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

* Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay

* Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

* Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç

* Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı

* Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir

* Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz

* Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş

* Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem

* Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu

"MYK'da 2 grup var; birisi Gölge Kabine"

Özel, özetle şöyle konuştu:

"Belediye başkan adaylarımızı belirlemede tek kriterimiz var; milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olanlar yeniden aday olacak. Eğer, yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa durumları yeniden değerlendirilecek.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Aydın’ın topuklu efesiyle ilgili Genel Başkanımız da anketlerde gördüğü memnuniyet oranına dayanarak ifade etti. Biz de PM’ye bu öneriyle geleceğiz. Hiçbir belediye başkanını 'değişim' karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi kendisine vermemek niyetinde değilim.

Merkez Yönetim Kurulu 24 üyeden oluşuyor. 24 genel başkan yardımcısı arkadaşımız var. MYK'da 2 grup var; birisi Gölge Kabine."