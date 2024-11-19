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SON DAKİKA... Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Rize'nin Çayeli ilçesinin Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelanda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Haber Merkezi
İHA
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SON DAKİKA... Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri bir sitedeki 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

Evde toprak altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Belediye Başkanı: 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi

CNN Türk'e konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Yağmur sürüyor, risk devam ediyor. Geçen olan 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi" dedi.

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