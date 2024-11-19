SON DAKİKA... Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Rize'nin Çayeli ilçesinin Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelanda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İHA
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri bir sitedeki 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.
Evde toprak altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Belediye Başkanı: 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi
CNN Türk'e konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Yağmur sürüyor, risk devam ediyor. Geçen olan 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi" dedi.
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