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Rus yolcu uçağının Antalya'ya inişi sırasında motorunda yangın çıktı

Azimuth Havayolları'na ait, Rusya'nın Soçi kentinden Antalya’ya seferini yapan Sukhio Süperjet 100 tipi uçağında, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında motorunda yangın çıktı. İniş yapan uçaktaki yolculara sorunsuz şekilde tahliye edilirken Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi
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Rus yolcu uçağının Antalya'ya inişi sırasında motorunda yangın çıktı
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Edilinen bilgiye Rus havayolu şirketi Azimuth Havayollarına ait A4-5051 sefer sayılı, RA89085 kuyruk tescilli Sukhio Süperjet 100 tipi yolcu uçağı Antalya Havalimanı’na 79 yolcusu ile saat 21:34 iniş yaptı.

Olumsuz hava koşullarında iniş yapan uçak pistte duruşun ardından motorunda yangın çıktığı fark edildi. Bu durum üzerine yolcular pilotların verdiği talimat ile kabin memurları tahliyeyi başlattı.

Uçakta bulunan yolcu ve mürettebat, slide olarak adlandırılan kaydırak sisteminin devreye konulması ile yaptı. Yangına ilk müdahale, Antalya Havalimanı ARFF ekipleri tarafırdan gerçekleştirildi.

Olay ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin inceleme başlattığı öğrenildi.

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