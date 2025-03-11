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SON DAKİKA... Sarıyer ve Şişli belediyesine terör soruşturması: 32 gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihaleler üzerinden finans sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı ve 32 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Sarıyer ve Şişli belediyesine terör soruşturması: 32 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 32’si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanlarının da olduğu öğrenildi.

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