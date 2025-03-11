SON DAKİKA... Sarıyer ve Şişli belediyesine terör soruşturması: 32 gözaltı
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihaleler üzerinden finans sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı ve 32 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 32’si gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanlarının da olduğu öğrenildi.
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