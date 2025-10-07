Son dakika... Trafikte yeni dönem: Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık" dedi.

Bakan Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını, 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verileceğini, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacağını kaydetti.

Cezalar arttırılacak

TBMM'de yeni yasama dönemi başladı.

Trafik cezalarının artırılmasınsa yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta görüşülecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıllık hedef belirledi. 0 can kaybı hedefimiz var. İlk 5 yılda trafik güvenliği ile ilgili belirlenen hedeflerde bir sapma gördük.

Trafikte can kayıplarını 3 binin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Denetim sayısını yüzde 50 artırdık. Ölüm sayısını 197 düşürebildik.

Denetimi olması gereken noktaya getirdik. Kural caydırıcı olmadığı zaman eksik kalıyor. Ölümlü ve yaralanmalı kaza hedefimize ulaşamadığımızı gördük. Bir günde yaralanıp hastaneye giden sayısı bin 55. Hedefimiz bu değil. Bu kuralların caydırıcılıklarını tekrardan görüştük.

Kanun teklifi halinde AK Parti grubumuz Meclis'e getirdi.

Yasalar caydırıcı olacak

Yasalar caydırıcı olacak. Günde 10 kişi hız kural ihlalinden ölüyor.

Trafik kazalarının en büyük sebebi hız ihlali. 30 km limit olan okul ve hastane önlerinde yakalanan sürücülerin cezası burada yazıyor. Biz burada 76'dan itibaren 30 gün, 86 oluyorsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. Bu geriye doğru bir yıl içerisinde 5 kere yaparsa psikiyatri uzmanına gözükmesi lazım.

İşte teklifte yer alan cezalar

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

Hız sınırı aşanın ehliyeti gidecek

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlalinde kazaya neden olanların ehliyeti 60 gün alınacak

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Yarış yapanın ehliyetine 2 yıl el konulacak

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.