Trafikte hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleştirilen Anadolu Ajansı özel yayınında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Yerlikaya, TBMM gündemindeki Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle ilgili yasa tasarısındaki temel amacın ne olduğuna ilişkin soruya, İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğiyle ilgili uzunca bir zamandır çalıştığını söyledi.

Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini belirtti.

"Bir psikiyatri uzmanına görünmen lazım"

Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeye ilişkin "76 kilometre hızdan itibaren 30 gün. Eğer 86 oluyorsa 60 gün. 30'la gitmesi gereken yerde 96 ile birisi geçerse, Allah'a şükür hiç kimseye çarpmadı ama biz yakaladık onu, 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bunu 5 kere yaparsa diyoruz ki 'Bir psikiyatri uzmanına görünmen lazım. Lütfen kardeşim, bir git, bir bak. Çünkü bu direksiyonun başına geçtiğimiz zaman yolun kuralı var ama kralı olmaz'" diye konuştu.