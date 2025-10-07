  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trafikte hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek
Takip Et

Trafikte hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trafikte hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleştirilen Anadolu Ajansı özel yayınında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Yerlikaya, TBMM gündemindeki Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeyle ilgili yasa tasarısındaki temel amacın ne olduğuna ilişkin soruya, İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğiyle ilgili uzunca bir zamandır çalıştığını söyledi.

Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini belirtti.

"Bir psikiyatri uzmanına görünmen lazım"

Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeye ilişkin "76 kilometre hızdan itibaren 30 gün. Eğer 86 oluyorsa 60 gün. 30'la gitmesi gereken yerde 96 ile birisi geçerse, Allah'a şükür hiç kimseye çarpmadı ama biz yakaladık onu, 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bunu 5 kere yaparsa diyoruz ki 'Bir psikiyatri uzmanına görünmen lazım. Lütfen kardeşim, bir git, bir bak. Çünkü bu direksiyonun başına geçtiğimiz zaman yolun kuralı var ama kralı olmaz'" diye konuştu.

4 işçi hayatını kaybetmişti: Facia gibi kazada servis şoförü ehliyetsiz çıktı4 işçi hayatını kaybetmişti: Facia gibi kazada servis şoförü ehliyetsiz çıktıGündem
Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İncelemeler tamamlandı: Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktıİncelemeler tamamlandı: Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktıGündem
Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahminiYeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahminiEkonomi

 

Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
İmamoğlu'ndan "200. gün" mesajı: İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın
İmamoğlu'ndan "200. gün" mesajı: İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın
DEM parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir
DEM parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir
Özgür Özel: Erdoğan kendi geleceği için ülkenin geleceğini satamaz, nadir elementlere sahip çıkalım!
Özgür Özel: Nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir
Avukat Serdar Öktem cinayeti: Talimatı veren isim belli oldu
Serdar Öktem cinayeti: Talimatı veren isim belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Pişman değilim, bugün olsa yine aynı kararları alırım'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Pişman değilim, bugün olsa yine aynı kararları alırım'