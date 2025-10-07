  1. Ekonomim
Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahmini

2026’da bedelli askerlik ücretine yeni yıl zammı geliyor. Memur maaş katsayısı ve enflasyon oranlarına göre belirlenecek yeni tutarın 300 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahmini
Bedelli askerlik ücretleri, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına ve enflasyon farkına göre güncelleniyor. 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni ücret, özellikle askerlik planı yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına dair ilk ipuçları da ortaya çıktı.

300 bin TL'yi aşacak

2025’in ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Ancak yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam ve oluşan enflasyon farkı nedeniyle ücretin artacağı kesinleşti.

Son üç aylık enflasyon farkı %2,38 olarak hesaplanırken, buna 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen %11’lik artış da eklenecek. Sözcü'nün derlediği habere göre, memur maaşlarında %13,65 oranında kümülatif bir artış bekleniyor.

Bu oranlar dikkate alındığında memur aylık katsayısının 1,329945 seviyesine çıkması durumunda, 2026 bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin 186 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

