Barış Pehlivan'la birlikte 3 gazeteciye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarını talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.

Dün Pehlivan'la birlikte gözaltına alınan gazeteciler Serhan Asker ve Seda Selek ise yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...