MSB duyurdu: Harbe hazırlık için 'Tank Topu Atışları' yapıldı!
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Şereflikoçhisar’daki tatbikatlarla ilgili açıklama yaptı. Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık Denetlemesi çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığında 'Tank Topu Atışları' gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Şereflikoçhisar'daki tatbikatlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
MSB'nin açıklaması şöyle;
"4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın personeli, Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık Denetlemesi kapsamında Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda 'Tank Topu Atışları' icra etti."
📍 Şereflikoçhisar/Ankara— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2025
4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın personeli, Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık Denetlemesi kapsamında Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda “Tank Topu Atışları” icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/t8qxBkecV9