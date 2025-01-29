ABD’ye ait F-35 savaş uçağı düştü! Pilot son anda kurtuldu

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 savaş uçağı, Alaska’daki Eielson Hava Üssü yakınlarında düştü. Pilot, kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etti ve hastaneye kaldırıldı.

F-35 savaş uçağının düşüş anları kaydedildi

BNO News’ın haberine göre, kaza, yerel saatle 12:49’da meydana geldi. Uçak, üssün çevre çitleri içinde düştü ve olay anı bir üs çalışanı tarafından kaydedildi. 354. Avcı Filosu, pilotun güvende olduğunu ve Bassett Askeri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

ABD hava kuvvetleri soruşturma başlattı

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Üs Komutanı Paul Townsend, ABD Hava Kuvvetleri'nin olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını ve benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

F-35 savaş uçağı hava üstünlüğü ve taarruz görevleri ile öne çıkıyor

F-35 savaş uçağı, gelişmiş stealth teknolojisine sahip, hava üstünlüğü ve taarruz görevleri için tasarlanmış çok amaçlı bir savaş uçağı. Birim maliyeti en az 82 milyon dolar, bazı modelleri ise 110 milyon dolara kadar çıkabiliyor.