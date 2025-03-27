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SON DAKİKA... Uludağ’da Kervansaray Otel'de yangın: 3 kişi hayatını kaybetti! İşte ilk görüntü

Son dakika haberi... Bursa Uludağ’da Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangını faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Milli sporcu Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın ardından annesi Fikriye Usta da hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Uludağ’da Kervansaray Otel'de yangın: 3 kişi hayatını kaybetti! İşte ilk görüntü
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1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uludağ'daki yangında can kaybı 3'e yükseldi

Uludağ'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın ardından annesi Fikriye Usta da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Fikriye Usta, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.. Fikriye Usta da, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

"Uludağ'daki yanan otel için müfettiş görevlendirildi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uludağ'daki yanan otel için müfettiş görevlendirdi. Bakanlığı açıklaması şu şekilde: 

"Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını
araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı Müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıkladı: Can kaybı var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CNN TÜRK canlı yayınında 4 kişinin kurtarıldığını ifade ederek, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yangınla ilgili şu bilgilere yer verildi: 

"Kentimizde, Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, bugün(27 Mart 2025 Perşembe), sabah saatlerinde çıkan yangına, 05.29’da birimlerimize ulaşan ihbar üzerine, İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir. Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, ilk belirlemelere göre 1 can kaybının ve 4 yaralının olduğu yangının soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Otel 17 Mart'ta kapatıldı

Kervansaray Otel Yönetimi, yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta jandarmaya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

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