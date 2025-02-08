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SON DAKİKA... Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını (Video)

Son dakika haberi... Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında seyir halinde olan TIR'ın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Gökyüzünü dumanların kapladığı TIR yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber Merkezi
İHA
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SON DAKİKA... Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını (Video)
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Yangın, saat 11.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR'dan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

TIR'ın dorse kısmından dumanların yükseldiği fark eden sürücü TIR'ı Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında yol kenarına park ederek aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorse kısmını kapladı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangından yükselen siyah dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası TIR'ın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, TIR'dan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği TIR'ın dorse kısmına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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