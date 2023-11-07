Son dakika: Yerel seçimde 'ittifak' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Filenin Sultanları Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılış töreni açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim ittifak sorusu yöneltilen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Biz zaten toplumsal ittifakı savunurken bunun içindeki siyasi görüşleri ya da paydaşları asla yok saymayarak bunu söyledim. Müzakerenin, istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Kazanan bir muhalefet olma adına buna her muhalif görüş ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda genel başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi de diyaloga açık biri. Ben bu yönüyle de yeni müzakerelerin yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum.

'Dipnot olarak düşüyorum'

CHP muhalefetin liderliğini yapmak zorunluluğu vardır. Bu illa siyasi partiler üzerinden olmayabilir, toplumsal muhalefetin liderliğinden de bahsediyor olabiliriz. İşbirliği içerisinde anlamlı, akılcı bir siyasi ittifakın olabileceği ihtimalini altına dipnot olarak düşüyorum.”

Yerel seçimde İstanbul'daki olası rakibi sorulan İmamoğlu şunları söyledi:

“Kaç adayın ismi geçerse geçsin ben İstanbul’daki rakibimin kim olduğunu biliyorum.”