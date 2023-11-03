Sosyal medya fenomeni Banu Parlak serbest bırakıldı

Kooperatif dolandırıcılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak, İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alına alınmıştı.



İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde işlemleri biten Parlak, havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Banu Parlak serbest bırakıldı.

Banu Parlak'ın, kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen ve eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alınana Dilan Polat gibi güzellik merkezleri bulunuyor. Parlak'ın sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi var.

Banu Parlak kimdir?

Banu Parlak, 1987 senesinde Kastamonu'da doğdu. Parlak, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı.