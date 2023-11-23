Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Silahı 120 bin liraya aldım'

Savcılık tarafından ‘yurtdışı çıkış yasağı’ ve ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın polise verdiği ifadelerine ulaşıldı.



Sosyal medya mecraları üzerinden silahlı paylaşımı yaptığı gerekçesi ile dün akşam gözaltına alınan Banu Parlak emniyette “Başakşehir ilçesindeki güzellik merkezim 2 kez kurşunlandı. Bu sebepten ötürü can güvenliğimi sağlamak amacıyla silah temin etmeye karar verdim. Ruhsat işlemleri uzun sürünce internet üzerinden tanımadığım birinden 120 bin liraya silahı satın aldım” şeklinde ifade verdi.

"Silah gerçek değil"

Tabancayı iş yerindeki çekmecesine koyduğunu anlatan Parlak, “Daha sonra da bu tabancayı evime götürdüm. Bu silahı üzerime alıp taşımadım evimde tanıdım. Videoda görülen silah ise işyerime gelen bir erkek müşterime aitti. 1 buçuk sene önce sosyal medya hesabım için espri maiyetinde çektiğim bir videoydu. Silah gerçek değil, o yüzden alıp video çektim. Yaşanan son olaylardan sonra beni zor durumda bırakmak için sanki yeni paylaşmışım gibi servis ediyorlar” diye ifade verdiği öğrenildi.

Banu Parlak kimdir?

Banu Parlak, 1987 senesinde dünyaya gelmiştir ve aslen Kastamonuludur.

Sosyal medya hesabı Instagram’da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla tanındı.

"Narin Yarim" adlı single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.

2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak'ın bir kız çocuğu vardır.