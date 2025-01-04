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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı

Hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasından soruşturma açılan fenomen Murat Övüç gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta başörtüsü taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmıştı. 

'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Ekol TV'den Hakan Mutlu'nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü paylaşımı nedeniyle Övüç hakkında, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla  soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Övüç gözaltına alındı.

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