Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı
Hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasından soruşturma açılan fenomen Murat Övüç gözaltına alındı.
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta başörtüsü taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmıştı.
'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Ekol TV'den Hakan Mutlu'nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü paylaşımı nedeniyle Övüç hakkında, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Övüç gözaltına alındı.
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