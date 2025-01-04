Okan Buruk: Maçı kazanacağımız kadar oynadık

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bir haftalık arada biz de dinledik. Bu maça hazırlandık. Bu aralar sonrasında maça çıkmak bazen zor da oluyor. Konsantrasyonumuz iyiydi aslında. Rakibimizin oyunu beklediğimiz gibi geçti. Çok fazla uzun topla oynadılar. Top bizdeyken kendi kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Bunu belli bölümlerde yaptık. Bu iyi yaptığımız yerlerde pozisyonlar da bulduk. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Maç içerisinde çok güzel maç olmadığını gördük. İyi bir maçtan çok kazanabileceğimiz bir maç olarak düşündüm. Daha kaliteli işler yapabilirdik. Rakibimizin özellikle maçın sonuna doğru, biz geriye çekildikten sonra pasla çıktığını gördük. İlk yarıda çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda bir pozisyon hatırlıyorum. İlk yarıda rakibimiz pozisyonu iyi bir şekilde bitirdi. 1-0 sonrası ikinci golü bulmak oyunu değiştirebilirdi. 3 puan aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımızla birlikte kazanmaya devam ediyoruz. Puan farkını 11’e çıkardık. Hedefimiz hep kazanmak. Kazanmak için bazen maça göre de oynamak gerekiyor. Bence bugün maça göre oynadık" ifadelerini kullandı.

"Onun puan kaybetmesini beklemekten çok maçlarımızı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz"

Stresin olmaması gerektiğini vurgulayan Buruk, "Stres olmaması gerekiyor, önde olan biziz. Rahatlama da olmaması gerekiyor. İkisi arasında dengeyi bulmamız gerekiyor. Bugün farkı 11 puana çıkardık. Amacımız maçlarımızı kazanmak, rakibimize çok fazla bakmamak. Onun puan kaybetmesini beklemekten çok maçlarımızı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. O anlamda stres yok. Göztepe, bu ligin oynaması en zor ekiplerinden biri. Championship maçı gibiydi, top havadaydı. Genel olarak bu maçı kazanmak için kazanacağımız kadar oynadık" şeklinde konuştu.

Manchester City’de oynayan İlkay Gündoğan’a ilgi olup olmamasının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlkay Gündoğan, herkesin isteyeceği, iyi kalitede, yetenekte ve kişilikte bir oyuncu. İyi bir Galatasaraylı olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. O da her zaman söylüyor. Bir gün Galatasaray formasını giymesi bütün Galatasaraylıları sevindirir. Ama şu anda Manchester City’de devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu da orada bitirecek" diye cevap verdi.

Buruk, Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara’nın Göztepe karşısında muhteşem bir performans sergilediğini de sözlerine ekledi.

"Avrupa’daki başarı için kadromuzun genişliğine ihtiyacı var"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Icardi sakatlanınca aslında o profile yakın yine daha hareketli, hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz. Transfer daha başlamadı. Ayın 13’ünde başlıyor, 12 Şubat’a kadar da devam ediyor. Elimizdeki oyunculardan, kadromdan çok memnum. Avrupa’daki başarı için kadromuzun genişliğine ihtiyacı var. Bazen daraldığımız çok fazla yer oldu. Hem savunma için takviye düşünüyoruz hem de hücumda farklı rolleri oynayabilecek birini de arıyoruz" dedi.

Buruk şu ana kadar Eyüpsporlu futbolcular Ahmed Kutucu ve Berke Özer ile ilgili Eyüpspor ile ilgili bir görüşme olmadığını da vurguladı.

"Hepsiyle devam etmek isterim"

Kaptan Fernando Muslera’nın kendileri için çok değerli ve önemli biri olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben 2.5 sene geçirdim. Bu oyuncularla çok başarılı oluyoruz. Bu oyuncuların takımın önemli temelleri. Bu oyuncuların performansı devam ettikçe aynı şekilde biz de her zaman devam etmek isteriz. 3. şampiyonluk arka arkaya olursa bu oyuncular sayesinde olacak. Onların isteklerine, düşüncelerine göre de her oyuncumuzla devam etmek isteriz. Sadece oyunculuk, başarı için değil, çok da karakterli kaptanımız, kaptanlarımız ve oyuncu grubum var. Hepsiyle devam etmek isterim. Hep değiştirelim istiyor insanlar ama 2 senelik şampiyonlukta da devamlılığı gördük. İnşallah 3. şampiyonlukta da bunu taçlandırırız."