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Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

3-9 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.

Haber Merkezi
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Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-9 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

 

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