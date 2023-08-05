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Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Bir süredir kanser tedavisi gören 52 yaşındaki gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede gece yarısı hayatını kaybetti.

Milliyet ve Akşam gazetelerinde çalışan Özışık, son olarak internethaber.com'da yer alıyordu. Özışık, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özışık'ın ölüm haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu.

Hadi Özışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun. Kardeşim Süleyman Özışık'ı kaybettik." dedi.