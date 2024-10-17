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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bağlı bir şebeke çökertildi

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yer alan Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı bir şebeke çökertildi.

Haber Merkezi
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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bağlı bir şebeke çökertildi
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı askeri polis, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'li bir şebekeyi çökertti.

Şubat ayında Afrin'de bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırının faili olan Hasan el Ali ve Ali ile ilişkili 10 örgüt üyesinin kimlikleri, askeri polisin kamera kayıtlarını tek tek incelediği 4 ay süren çalışmaların ardından tespit edildi.

Hasan el Ali'nin kendi çocuğunu terör eylemleri için kullandığı, bomba yüklü motosikleti de Afrin'deki benzin istasyonuna çocuğuna bıraktırdığı belirlendi.

2 yılda 10 eylem düzenlediler

Yakalanan örgüt üyeleri, ifadelerinde 2022-2024 arasında Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 10 eylem planladıklarını ve düzenlediklerini itiraf etti.

Şebekenin daha sonraki eylemlerinde kullanmayı planladığı 5 adet kullanıma hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin yanı sıra 3 standart ve 11 güçlendirilmiş el bombası ele geçirildi.

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