Euro Bölgesi enflasyonu tahminlerin altına geldi

Eurostat tarafından yayınlanan revize rakamlara göre tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 1,7 artarak ilk tahmin edilen yüzde 1,8'in altında kaldı. Haziran 2021'den bu yana ilk kez yıllık enflasyon, ECB'nin fiyat artışları için optimum seviye olarak kabul ettiği yüzde 2 seviyesinin altında kaldı.

Eylül ayı rakamları, politika yapıcıların 2022 yılının başlarında Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ile yükselen enflasyonu kontrol altına almak için iki buçuk yıldır sürdürdükleri mücadelede zafer kazanmaya başlayabileceklerini gösteriyor. Ortaya çıkan enerji şoku, Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında tüketici fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Belirsizlik korunuyor

ECB faiz belirleyicileri buna karşılık olarak borçlanma maliyetlerini bu yüzyılın en yüksek seviyelerine yaklaştırdı ve ancak haziran ayında faizleri düşürmeye başladı.

Piyasalar, yönetim konseyinin perşembe günü Ljubljana'da toplanmasıyla birlikte merkez bankasının faiz oranlarını tekrar düşürmesini bekliyor, ancak önümüzdeki yıl boyunca yapılacak indirimlerin hızı belirsizliğini koruyor.

Enerji fiyatları tersine dönebilir

Bu yılın başlarında inatçı bir şekilde yüksek seyrederek ECB politika yapıcıları arasında ihtiyata neden olan hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,9'a gerileyerek yazın turizm, spor etkinlikleri ve konserlerde yaşanan patlamanın sıcaklığının azaldığına işaret etti.

Enerji fiyatları yıllık bazda önemli ölçüde düşerken, ancak baz etkileri bu durumun ilerleyen aylarda tersine döneceği anlamına geliyor.

Enflasyon, Euro Bölgesi en büyük ekonomilerinin tümünde yüzde 2'nin altında. Birçok üye ülkede oldukça düşük olan enflayson, İrlanda'da yüzde 0'a ulaştı ve İtalya, Lüksemburg ve Slovenya'da çok daha yüksek olmadı.