Tahir Elçi cinayeti davasının karar duruşması görüldü: 3 polis hakkında beraat kararı

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde basın açıklaması yaptıktan sonra öldürülmesi ilgili davanın karar duruşması bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayı Türk Barolar Birliği, uluslararası hukuk kuruluşları, birçok kentin baro başkanı ve barolardan hukuk komisyonları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi takip etti.

CHP de duruşmayı takip için bir heyet gönderdi. Duruşmayı CHP adına Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ile Okan Konuralp, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Yüksek Taşkın, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçimez, Mardin CHP il başkan vekili Bülent Ecevit Olgaç takip etti.

Davada sanık polisler Fuat T., Sinan T. ve Mesut S., “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 2 ila 6 yıl arasında hapisle, Uğur Yakışır ise “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyordu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 25 Nisan’da mahkemeye sunulan mütalaada, ''Tahir Elçi’nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Mütalaada, tutuksuz yargılanan sanık üç polis hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesi, firari sanık Uğur Yakışır'ın ise "iki polisi öldürdüğü, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozduğu'' gerekçesiyle cezalandırılması istenmişti.

Sanık polisler, Malatya, Elazığ ve Hassa Ağır Ceza Mahkemelerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Elçi ailesinin avukatları duruşmada hazır bulundu.

Geçtiğimiz 4 ayda hazırlamadığı mütalaa için bir kez daha süre talebinde bulunan Savcı, mütalaasında sanık polislerin her türlü şüpheden uzak olduğunu belirterek sanıkların beraatini istedi.

Mahkeme, tüm sanık polislerin beraatına karar verdi.

Tüm avukatlar ve Elçi ailesi mahkeme salonunu alkışlarla terk etti.