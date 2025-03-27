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Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda Taksim İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapattı.

Haber Merkezi
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Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
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İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapattı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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