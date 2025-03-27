Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda Taksim İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapattı.
İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapattı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 27, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak…