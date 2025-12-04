Tanju Özcan’dan Düzce Belediye Başkanı Özlü’ye: O giderken biz o yoldan dönüyorduk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün sosyal medyadan karşılıklı göndermelerine bir yenisi daha eklendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün son olarak Bolu’nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Yedigöller Milli Parkı’na Düzce’den yol açılacağını açıkladı. Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk oturumunda Faruk Özlü’ye cevap verdi.

"Bu tartışmalar niye çıkıyor?"

Faruk Özlü’nün ilk olarak ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’ açıklamasına değinen Tanju Özcan, "Düzce’deki su hatları değişecek ‘Niye değişmedi?’ diye bana sorulmasın diye ikide bir Bolu’ya bulaşıyor. Yok, ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’. Ya kardeşim, zaten Düzce’nin adı nereden geliyor? Düz olmasından geliyor. Şimdi, Ağrı Dağı’nın üçte ikisi Iğdır’da. Hiç Iğdırlılar ‘Ağrı Dağı yerine Iğdır Dağı diyelim’ demiyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce mülki hudutlarında kalıyor. Bu tartışmalar niye çıkıyor?" dedi.

"O giderken biz o yoldan dönüyorduk"

Başkan Özcan, "Düzce Belediye Başkanı şunu bilsin, ben kaşar bir siyasetçiyim. Hem de çift kaşar. Yani o iyi bir bürokrat olabilir, yüksek eğitim de almış olabilir. Ama siyasetçi olmak farklı bir şey. O giderken biz o yoldan dönüyorduk. Dolayısıyla, sen Düzce’de tartışılmasını istemediğin konular olduğunda salla Bolu’ya. Biz de cevap veriyoruz. Bir de benim üzerimden sosyal medyada takipçi kasıyor. Uyardı arkadaşlar, artık cevap vermiyorum ama cevap verenleri de kutluyorum" diye konuştu.