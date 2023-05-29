Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ama yeter... Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz… Bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla İSTİFA ediniz! Kazananlara bırakın." ifadelerini kullandı.

13. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak ipi göğüsledi. Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinden sonuca ilişkin tepkiler gelmeye başladı.

CHP'li Bolu Belediye Beaşkanı Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu. Özcan, sosyal medya hesabından iki paylaşımla şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta"

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bir paylaşım daha yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben mi yanlış anladım? Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter... Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz… Bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla İSTİFA ediniz! Kazananlara bırakın."

Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 28, 2023