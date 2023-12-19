Tarihler açıklandı: İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

İBB, “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunacak. Daha önce 6 bin TL olarak belirlenen yardım 7 bin 500 TL’ye yükseltilmişti.

BAŞVURULAR 3 KASIM'DA SONA ERDİ

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer aldı. 26 Eylül’de başlayan başvurular 3 Kasım'da sonlandı.

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

İBB burs ödemeleri ne zaman, kaç taksitte yapılacak?

“Genç Üniversiteli Desteği” ödemesi; aralık, şubat ve mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek. Söz konusu ödemenin ilk taksitinin dağıtımına yarın (20 Aralık Çarşamba günü) başlanacak. Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciye SMS ile bilgi verilecek.