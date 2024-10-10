Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf'u ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine ekledi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinin açıklamasının ardından ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf ile ilgili kritik bir adım daha attı.

Bakanlık, Köfteci Yusuf’un domuz eti tespit edilen ürünlerini 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yemek zincirinin pişmiş köftesinde domuz eti tespit edilmesi ve firmanın adının kamuoyuna uzun bir süre açıklanmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. Bu kapsamda Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Köfteci Yusuf’tan açıklama geldi

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen bakanlık analizlerin ardından Köfteci Yusuf’tan ilk açıklama gelmişti. Restoran zinciri, ilk açıklamasında söz konusu iddiaları reddederek, denetimlerin devam ettiğini ve durumu aydınlatmaya çalıştıklarını belirtti. Açıklamada, firmaya ait ürünlerin helal sertifikalı olduğu vurgulandı.

"Hukuki süreçler sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız"

Köfteci Yusuf firması, “Bahsedilen numune alma işlemleri esnasında bir çok teknik hata yapılmış olup, bu hatalar yapılan analizlerin sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. Bu hususlarla ilgili tüm teknik detayları hukuki süreçler sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız.” açıklamasını yaptı.