TBMM yeni Başkanı'nı seçiyor: Üçüncü tur oylaması başladı

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere toplandı.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurulda, yeni kabine üyeleri yemin etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine atanan Cevdet Yılmaz ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kuruluna gelerek yemin etti.

Meclis Başkanı seçimi

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

İkinci tur oylaması

Seçimin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna (400) ulaşamadı.

Özbudun ve Yeneroğlu, adaylıktan çekildi.

Üçüncü tura geçildi

TBMM Başkanlığı seçiminde üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.