AK Parti'den 'maaşlara zam' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda açıklama yaptı.

Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vadettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vadettiği gerçekleştirilecektir. Bu da inşallah bir ay içerisinde göreceğiz.

Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz.

Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak. Emeklileri kapsam içerisine alan ve kendi içerisindeki kademelendirmeyi de göz önünde bulunduracak ve çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemeyi bir ay içerisinde görmüş olacağız. Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda da çalışma söz konusu."