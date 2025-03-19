TBMM’de İmamoğlu protestosu: CHP’li milletvekilleri kürsüyü işgal etti

CHP Grubu TBMM Genel Kurulu'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kürsü işgaliyle protesto etti.

CHP'li milletvekilleri gözaltıları, gündemdeki konuları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanan Meclis Genel Kurul'unda yaşananlara tepki gösterdi. Meclis kürsüsüne çıkan CHP'li milletvekilleri oturumu protesto etti.

"Bu operasyon tarihe kara leke olarak geçecek"

CHP grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada "Bugün yapılan bu saldırırı, bu operasyon tarihe kara bir leke olarak geçecek, '19 Mart darbesi' olarak anılacaktır. CHP bitirilmeye çalışırken Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorsunuz. Dünya basınına bakın... Türkiye'yi, demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku ayaklar altına aldınız. Biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz..." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlı, 86 milyon için umuttur"

Başarır şöyle devam etti: "İmamoğlu sizin için kabus olabilr, tek adam için kabus olabilir ama 86 milyon için umuttur. Umutları yargı kararlarıyla söndüremezsiniz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayının önünün kesemezsiniz. 86 milyonu hafife alıyorsunuz, alamazsınız."

Başarır, konuşmasını sürdürürken CHP'li milletvekilleri de kürsüye çıktı. Tepkilerin devam etmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 20 dakika ara verdi