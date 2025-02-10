  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TCMB Başkanı Karahan'ın Anadolu turu Uşak ile devam etti
Takip Et

TCMB Başkanı Karahan'ın Anadolu turu Uşak ile devam etti

TCMB Başkanı Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB Başkanı Karahan'ın Anadolu turu Uşak ile devam etti
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Karahan, kentteki temasları kapsamında Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Karahan, daha sonra Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı devam edilen toplantıya, Uşak Valisi Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

TCMB Başkanı Karahan, Anadolu'da iş dünyasıyla buluşmalarının ilkini Eskişehir'de gerçekleştirmişti. 

Sanayicilerden TCMB Başkanı Karahan’a 12 maddelik liste!Sanayicilerden TCMB Başkanı Karahan’a 12 maddelik liste!Ekonomi
TCMB Başkanı Karahan, Londra'da sunum yaptı: Türkiye'de enflasyon, düşüşünü sürdürüyorTCMB Başkanı Karahan, Londra'da sunum yaptı: Türkiye'de enflasyon, düşüşünü sürdürüyorEkonomi

 

Gündem
CHP PM toplantısı sona erdi: Gündem ön seçim ve adaylık kriterleri
CHP PM toplantısı sona erdi: Gündem ön seçim ve adaylık kriterleri
Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı
Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı
CHP'ye 'kurultay' soruşturması sonrası Hamzaçebi'den ilk açıklama
CHP'ye 'kurultay' soruşturması sonrası Hamzaçebi'den ilk açıklama
CHP Kurultayı'na inceleme: Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyecek
CHP Kurultayı'na inceleme: Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyecek
Edirne'de TIR sürücülerinin soğuk hava ve uzun kuyrukla mücadelesi!
Edirne'de TIR sürücülerinin soğuk hava ve uzun kuyrukla mücadelesi!
İş insanı Asil Nadir'in cenaze programı belli oldu
İş insanı Asil Nadir'in cenaze programı belli oldu