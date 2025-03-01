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Teğmenlerin ihracına şerh koymuştu! Tuğgeneral Hakan Tutucu emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan bir komutan daha; Tuğgeneral Hakan Tutucu emekliliğini istedi.

Haber Merkezi
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Teğmenlerin ihracına şerh koymuştu! Tuğgeneral Hakan Tutucu emekliliğini istedi
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Teğmenlerin ihracına karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu emekliliğini istedi.

Edinilen bilgiye göre kılıçlı yemin sonrası açılan soruşturmada teğmenlerin ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu 28 Şubat itibariyle emekliliğini istedi.

Korgeneral Tevfik Algan da emekliliğini istemişti

Teğmenlerin ihracına karşı çıkarak karara şerh düşen YDK Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emekliliğini istemesinin ardından kılıçlı yemin ile ilgili ikinci emeklilik kararı da Tuğgeneral Hakan Tutucu’dan geldi.

Teğmenlerin ihraç kararı 5’e karşı 4 oyla alınmıştı

30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyetinde resmi törenin sona ermesinin ardından kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK’dan ihraç edilmişti. Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) kararı 5’e karşı 4 oyla alınmıştı.

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