Teğmenlerin ihracına karşı çıkmıştı! Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istedi

Kara Harp Okulu mezuniyetinde resmi törenin sona ermesinin ardından kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edilmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) kararı 5'e karşı 4 oyla alınmıştı.

Teğmenlerin ihracına karşı çıkarak karara şerh düşen YDK Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediği öğrenildi.

Algan, dün emeklilik dilekçesi verdi.

MSB emekliliği doğruladı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı"