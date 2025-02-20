  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu, CHP’de yarın adaylık başvurusunu yapacak
Takip Et

Ekrem İmamoğlu, CHP’de yarın adaylık başvurusunu yapacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yapılacak ön seçim için başvurularda sona gelindi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla CHP Genel Merkezi’nde yarın adaylık başvurusu yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu, CHP’de yarın adaylık başvurusunu yapacak
Takip Et

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığını belirleme sürecinde aday adaylığı başvurularında sona eriyor. 

İmamoğlu’nun avukatları başvuruyu yapacak

50’den fazla milletvekili İmamoğlu’nun adaylığına imza verdi. Aday olabilmek için 20 milletvekili imzası gerekirken İmamoğlu, bu sayıyı geçti. Yarın saat 17.00’ye kadar İmamoğlu’nun avukatları, CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu’nun adaylık başvurusunu yapacak.

Belediye başkanları İmamoğlu’na desteğini açıklayacak

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç Büyükşehir Belediye Başkanları da İmamoğlu’na desteğini açıklayacak. Başlangıçta, belediye başkanlarının bugün İstanbul'da bir araya gelerek İmamoğlu'na desteklerini açıklaması planlanmıştı; ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bu buluşma iptal edildi ve destek açıklamasının yazılı olarak yapılması bekleniyor.

İstanbul’dan İmamoğlu’na tam destek

İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarından da destek açıklaması bekleniyor. CHP'nin yönettiği 26 ilçenin belediye başkanları, ortak bir açıklama ile İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı konusunda desteklerini sunacak. İlçe belediye başkanları salı günü öğleden sonra bir araya gelerek, parti içi tartışmaları ve adaylık sürecini değerlendirdi. Belediye başkanlarının yarın veya cuma günü İmamoğlu'na tam destek vereceklerini açıklaması bekleniyor.

Özel: Adaylık için 20 imza gerekli, İmamoğlu için bir günde 60'a yakın imza verildiÖzel: Adaylık için 20 imza gerekli, İmamoğlu için bir günde 60'a yakın imza verildiGündem

 

Gündem
Büyükada davası noktalandı: Son sanık da beraat etti
Büyükada davası noktalandı: Son sanık da beraat etti
Teğmenlerin ihracına karşı çıkmıştı! Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istedi
Teğmenlerin ihracına karşı çıkmıştı! Korgeneral Tevfik Algan emekliliğini istedi
Özel: Adaylık için 20 imza gerekli, İmamoğlu için bir günde 60'a yakın imza verildi
Özel: Adaylık için 20 imza gerekli, İmamoğlu için bir günde 60'a yakın imza verildi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Kara propaganda yapmak fayda sağlamaz
Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Kara propaganda yapmak fayda sağlamaz
Hollandaya ihraç edilen asma yaprağında pestisit kokteyli tespit edildi
Hollandaya ihraç edilen asma yaprağında pestisit kokteyli tespit edildi
Türkiye'de son 6 ayda 50 bin kişi cezaevine girdi: 11 cezaevi daha yapılıyor
Türkiye'de son 6 ayda 50 bin kişi cezaevine girdi: 11 cezaevi daha yapılıyor