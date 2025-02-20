Ekrem İmamoğlu, CHP’de yarın adaylık başvurusunu yapacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığını belirleme sürecinde aday adaylığı başvurularında sona eriyor.

İmamoğlu’nun avukatları başvuruyu yapacak

50’den fazla milletvekili İmamoğlu’nun adaylığına imza verdi. Aday olabilmek için 20 milletvekili imzası gerekirken İmamoğlu, bu sayıyı geçti. Yarın saat 17.00’ye kadar İmamoğlu’nun avukatları, CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu’nun adaylık başvurusunu yapacak.

Belediye başkanları İmamoğlu’na desteğini açıklayacak

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç Büyükşehir Belediye Başkanları da İmamoğlu’na desteğini açıklayacak. Başlangıçta, belediye başkanlarının bugün İstanbul'da bir araya gelerek İmamoğlu'na desteklerini açıklaması planlanmıştı; ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bu buluşma iptal edildi ve destek açıklamasının yazılı olarak yapılması bekleniyor.

İstanbul’dan İmamoğlu’na tam destek

İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarından da destek açıklaması bekleniyor. CHP'nin yönettiği 26 ilçenin belediye başkanları, ortak bir açıklama ile İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı konusunda desteklerini sunacak. İlçe belediye başkanları salı günü öğleden sonra bir araya gelerek, parti içi tartışmaları ve adaylık sürecini değerlendirdi. Belediye başkanlarının yarın veya cuma günü İmamoğlu'na tam destek vereceklerini açıklaması bekleniyor.