Tekirdağ’da aranan 146 kişiden 39’u tutuklandı
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 146 şüpheliden 39'u tutuklandı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 146 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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