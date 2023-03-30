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Tekirdağ'da parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahele sabaha kadar sürdü. Depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

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