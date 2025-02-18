Teksüt'e taklit Antep peyniri için 600 bin lira ceza verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş yaptığı denetimlerde süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere süt ürünleri şirketi Teksüt'ün bir ürünü takıldı. Müdürlük firmanın tanıtımlarında "Antep peyniri" ibaresini kullanarak coğrafi işaretle korunan bir ürünü taklit ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, şirketin tescilli olmayan bir ürünü "Antep peyniri" olarak tanıtarak tüketicilere yanıltıcı bilgi sunduğu değerlendirmesinde bulundu.

600 bin lira ceza uygulandı

Kurul ayrıca ürünün tanıtımında "Antep peyniri" ibaresinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi, Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı bulunarak, hukuki bir ihlal olarak değerlendirdi.

Buna göre Teksüt Süt Mamülleri’ne 600 bin lira idari para cezası uygulayan kurul, yanıltıcı reklamların da derhal durdurulmasına da karar verdi.