TEM'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada acı bilanço: Bir minibüs kontrolden çıkarak takla attı ve kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 10 kişi de yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden minibüs, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Bahçeköy köyü mevkiinde kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs otoyolda takla attı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.