İŞKUR 5 ayda 582 bin 667 kişinin istihdamını sağladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) son 5 ayda 582 bin 667 vatandaşa işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, ülkenin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini belirtti.
1 milyon 321 bin 421 bireysel görüşme
Bakan Işıkhan; "2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 582 bin 667 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 1 milyon 321 bin 421 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 403 bin 323 iş yeri ziyareti yaptık. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kamu istihdam kurumumuz @TurkiyeIsKurumu, ülkemizin işgücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ediyor.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 7, 2024
📍2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında;
▪️582.667 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik.
▪️1.321.421 bireysel görüşme gerçekleştirdik.
▪️403.323 iş yeri… pic.twitter.com/EwubZ2LI5F