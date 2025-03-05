Terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu: “Örgütün feshini gerçekleştireceğiz, kimsenin tereddüttü olmasın”

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısında “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” dedi.

Öcalan’ın açıklamasının ardından terör örgütü PKK, yaptığı açıklamayla ateşkes ilan ettiğini ve Öcalan’ın çağrısına uyup, örgütü feshetmesine yönelik süreci başlattıklarını duyurdu.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu, katıldığı bir televizyon programında teröristbaşı Öcalan’ın çağrısına ilişkin ilk değerlendirmede bulundu.

"Devletin ve iktidarın da gerekenleri yapması gerekiyor"

“PKK, Öcalan’ın çağrısına uyacak mı?” tartışmalarına ilişkin konuşan Karasu, PKK’nın Öcalan’ın çağrısına uyacağını söyledi:

“PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor.”