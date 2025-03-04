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PKK elebaşı Öcalan için yeni görüşme başvurusu

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutuklularla görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve cezaevi yönetimine resmi başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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PKK elebaşı Öcalan için yeni görüşme başvurusu
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Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi Müdürlüğü’ne yeni bir başvuruda bulundu.

Öcalan’ın yanı sıra tutuklu diğer mahkûmlarla da görüşme talebi

Avukatlar İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Emran Emekçi ve Suzan Akipa tarafından yapılan başvurunun, Öcalan’ın yanı sıra İmralı’da tutuklu bulunan diğer mahkûmlar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’la görüşme talebini de kapsadığı belirtildi. Asrın Hukuk Bürosu, başvurunun detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, müvekkillerinin uzun süredir aileleri ve avukatlarıyla görüştürülmediğine dikkat çekti.

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