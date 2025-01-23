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THY, Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı

Türk Hava Yolları (THY) 2012'de iç karışıklık nedeniyle durdurduğu Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra yapılan ilk seferini gerçekleştirdi. 349 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Haber Merkezi
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THY, Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı
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Türk Hava Yolları (THY),  iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı.

 13 yıl aradan sonra ilk sefer

THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.

 Suriyeliler dönüş mutluluğunu yaşadı

Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü.

Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.

"Ülkemi hiç görmemiştim"

Yolculardan Fatma Zehra, basın mensuplarına, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini, ailesiyle birlikte doğduğu topraklara döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zehra, şu an 14 yaşında olduğunu belirterek, "Ülkemi hiç görmemiştim. İlk kez göreceğim için çok heyecanlıyım. Şam'dan Halep'e gideceğiz. Orada anneannemi göreceğim." dedi.

"Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum" 

Yolculardan Ahmet Kiraz ise 2012'de Türkiye'ye geldiğini, burada okuyup, çalışarak bir hayat kurduklarını söyledi.

Böyle bir anı hiç beklemediklerine dikkati çeken Kiraz, "En son ailemizle birlikte dönüş umudumuz yoktu diye düşünüyorduk. Bir anda olaylar olunca çok mutlu olduk. Bugün ilk uçuşla ülkeme dönüyorum ve her anı kaydediyorum. Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum. Türkiye'den herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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